"Собака лает, караван идёт". Клинцевич ответил на закон Порошенко о морской зоне

Подписанный Петром Порошенко закон о расширении морской зоны Украины необходим для того, чтобы положить под возможные провокации Киева "правовую основу". Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

— Уже сейчас очевидно, что закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря. Согласно ему, подобные решения должны приниматься только коллегиально, — цитирует Клинцевича РИА "Новости".

Он добавил, что российская сторона досконально изучит все последствия принятия закона, однако считает, что в плане судоходства в Азовском море РФ "никаких принципиальных изменений вносить не будет".

— И наша реакция будет соответствующей. Что называется, "собака лает, а караван идёт", — отметил сенатор.

Напомним, Пётр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне", согласно которому подконтрольная Украине морская территория расширяется вдвое — до 24 морских миль. Кроме того, этим документом он разрешил морским пограничникам стрелять без предупреждения при угрозе нападения на их суда.