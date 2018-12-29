СМИ: Рогозин засчитал запуски ракет "Ярс" и "Сармат" в пользу "Роскосмоса"

Во время публикации данных о количестве запусков с космодрома Плесецк глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заcчитал пуски баллистических ракет "Сармат" и "Ярс" "Роскосмосу". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— При подсчёте запусков с Плесецка [Рогозин] также учёл пуски баллистических ракет. В том числе бросковые испытания ракеты "Сармат" весной этого года, а также испытательный пуск ракеты "Ярс", — цитирует слова собеседника агентство.

Отмечается, что в этом нет ничего неправильного, поскольку и ГРЦ имени Макеева, и Московский институт теплотехники, проводившие испытания, входят в состав госкорпорации, а значит, "имеют полное право" на это.

Ранее в своём аккаунте в "Твиттере" Дмитрий Рогозин поделился с подписчиками информацией, что в 2018 году проведено 22 пуска: девять — с Байконура, два — с Восточного и три пуска ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также ещё восемь были сделаны с Плесецка, однако до этого было известно лишь о шести. После этого сообщения в СМИ появились публикации о двух ранее неизвестных космических пусках с Плесецка.