Туроператор "Атурис-тур" прекратил работу

Компания "Атурис-тур" прекратила туроператорскую деятельность из-за "невозможности исполнять обязанности по договорам", сообщается на сайте Ростуризма. Уведомление компания направила 29 декабря.

На сайте туроператора также появилось обращение, в котором клиентам принесли извинения и рекомендовали всем, кого коснулась эта проблема, как можно скорее обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Компанией-страховщиком "Атурис-тур" является АО "Страховое общество "Якорь", у которого в ноябре 2018 года Центральный банк РФ отозвал ряд лицензий. После этого Ассоциация туроператоров России сообщила о закрытии 57 туркомпаний — клиентов страховщика.