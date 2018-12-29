Новогоднее обращение Лукашенко переписывали "раз пять"

Поздравление президента Белоруссии Александра Лукашенко с Новым годом пока не готово, его переписывали уже "раз пять", рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По её словам, также не записано видеообращение к соотечественникам, предварительно запись запланирована на 30 декабря.

— Мы нашей рабочей группой переписывали его уже, наверное, раз пять. На данный момент оно находится у главы государства. Глава государства, безусловно, его тоже глубоко анализирует, где-то дошлифовывает. У президента так: зацепился за запятую — переписываем абзац, за слово —переписываем страницу, — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

Она не исключила, что рабочей группе придётся работать не над одной версией поздравления.