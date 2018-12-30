Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с шестью погибшими в ХМАО

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели шести человек в массовой аварии в ХМАО. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
— После проведения первоначальных следственных действий передать [уголовное дело] в центральный аппарат ведомства, — отметила Петренко.
Напомним, в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков погибли шесть человек, 18 пострадали.
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