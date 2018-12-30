Премьер Эстонии поздравил жителей страны с Новым годом по-русски

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас по-русски поздравил жителей страны с Новым годом в ходе интервью русскоязычному телеканалу ETV+.

— Я желаю всем успехов. Я желаю всем хорошего Нового года и удачи, — сказал премьер после просьбы ведущего обратиться к аудитории на русском.

При этом на своём родном языке он пожелал гражданам страны больше прислушиваться друг к другу, "строить мосты, а не рыть окопы".

— Я хочу, чтобы Эстония в 2019 году стала государством, в котором люди не должны испытывать страх, в котором будет больше дружелюбия и желания строить мосты, а не рыть окопы. Больше всего я желаю нашим людям крепкого здоровья. Берегите своё здоровье! — отметил Ратас.