Полиция Германии задержала сирийца по подозрению в подготовке теракта

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Полиция Германии задержала сирийца по подозрению в подготовке теракта

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Фото: © РИА Новости/Захари Шойрер

Полиция немецкого города Майнц задержала 26-летнего выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает журнал Focus.

По информации издания, задержание происходило по просьбе нидерландских правоохранительных органов, которые за несколько часов до этого задержали в Роттердаме ещё четырёх человек, также подозреваемых в подготовке терактов.

В настоящее время немецкие правоохранители провели обыски в квартире сирийца в Майнце. Как стало известно, он не был зарегистрирован на территории Германии. В ближайшее время будет решён вопрос об его экстрадиции в Нидерланды.

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