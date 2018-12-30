МИД Украины посчитал незаконным приграничное заграждение в Крыму

МИД Украины назвал незаконным возведение Россией 60-километрового приграничного заграждения в Крыму. В ведомстве считают, что это "никоим образом не меняет статуса полуострова". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление украинского МИД.

Напомним, ранее стало известно, что в Крыму завершились работы по установке заграждения на границе с Украиной. Стена должна защитить полуостров от диверсантов, контрабанды оружия, табака, спиртного и наркотиков с украинской территории.

Украинские интернет-пользователи в этой связи вспомнили "стену", которую собирался возвести бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк, и посоветовали ему "учиться".