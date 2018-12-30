В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 160 боеприпасов по пригороду Донецка

Вооружённые силы Украины за вечер субботы выпустили 160 боеприпасов по пригороду Донецка, после объявления "новогоднего перемирия", сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

— 21:20 — н.п. Пески — н.п. Жабичево: выпущено 58 гранат из АГС, также произведено 100 выстрелов из зенитной установки, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Позже, в 21:50, украинскими военными в том же направлении были выпущены ещё две мины калибром 120 мм. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы Украины, несмотря на вступивший в силу "новогодний" режим прекращения огня, вечером 29 декабря провели обстрел пригородов Донецка.