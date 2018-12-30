За год российский рубль подешевел к доллару на 17,5%

Курс российской валюты за 2018 год снизился относительно доллара на 17,5% — до 69,8175 рубля, а к евро на 6,8% — до 79,99, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Помимо того, значительным снижением в текущем году отметилась и стоимость контрактов на поставку нефтепродуктов. Так, нефть марки Brent за прошедший год потеряла сразу 21,6%: с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара. Хотя если измерять рублями, то стоимость барреля осталась примерно на прошлогоднем уровне и составила 3,84 тысячи рублей.

Ранее Эльвира Набиуллина дала россиянам рекомендации по хранению сбережений и поставила задачу ЦБ сделать так, чтобы жителям страны было выгодно хранить средства в рублях.