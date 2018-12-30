Момент крушения спасательного вертолёта в ОАЭ попал на видео

В Сети появилось видео с места крушения спасательного вертолёта в северном эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ, об этом сообщает Arab News в "Твиттере".

#UAE's National Research and Rescue Center (@NCEMAUAE) is searching for the bodies of 4 people killed in a helicopter crash in #rasalkhaimah near the world's largest #zipline in #jebeljaishttps://t.co/EotGook3uO pic.twitter.com/HkrLmswf0Q — Arab News (@arabnews) December 29, 2018

По имеющейся информации, вертолёт выполнял операцию по транспортировке раненого туриста. На его борту находилось четыре человека, среди которых один иностранец и трое граждан ОАЭ. Все они погибли на месте.

Сообщается, что всё произошло на склонах горы Джебель Джаис — самой высокой точки ОАЭ, где в феврале 2018 года был открыт самый длинный зип-лайн-спуск в мире длиной 2,8 километра.