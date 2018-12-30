Сбербанк повысил ставки по новогодним вкладам

С 30 декабря Сбербанк повышает ставки до 7,4% годовых по новогодним промовкладам "Без паспорта" и "Большие планы" со сроком пять месяцев. Об этом говорится в сообщении организации.

Ранее ставка по вкладам на этот срок составляла 6,5%, при этом ставка на 12 месяцев сохраняется на уровне 7%.

Вклады по этим ставкам можно открыть по 31 января включительно. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — пять либо 12 месяцев.