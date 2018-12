СМИ: Хакеры нарушили печать крупнейших газет США

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, была нарушена печать нескольких крупных американских изданий из-за хакерской атаки на типографию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации журналистов, в результате вирусного заражения компьютеров на предприятии был нарушен выпуск крупнейших газет США: The Wall Street Journal и The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой принадлежит типография.

По имеющейся информации, проблемы с компьютерами были обнаружены в типографии ещё в пятницу, однако команда технических специалистов не смогла устранить их и в субботу. Ожидается, что для этого могут понадобиться ещё как минимум сутки.