МИД РФ поблагодарил Би-би-си за фильм о даче посольства в США

МИД РФ поблагодарил Би-би-си за фильм о даче российского посольства в штате Мэриленд, на которую в январе 2017 года был наложен арест.

— Два года назад американская сторона запретила нам её использовать, назвав этот комплекс "шпионским гнездом". Мы благодарим журналистов за проделанную работу. Этот фильм — очередное доказательство того, что никакой разведывательной деятельности там не велось. Достаточно послушать американцев, живущих по соседству, — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

В фильме журналист беседует с местными жителями, которые рассказывают об обычной "жизни" дачи: о приёмах и пикниках, о добрососедских отношениях с сотрудниками посольства — и о том, что никогда не слышали ни о каких "тёмных делах".

— Надеемся, что авторы фильма из русской службы BBC не пострадают за то, что за деньги британских налогоплательщиков они напомнили миру о нашей открытости, широте русской души и противоречащих международному праву действиях американских властей, — отмечают в МИДе.

При этом ведомство также подметило, что журналисты Би-би-си всё же не узнали точку зрения российской стороны.