Учёные выявили главную причину переедания

Группа учёных из Института исследования метаболизма имени Макса Планка наконец смогла объяснить причину переедания у людей. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Cell Metabolism.

В эксперименте приняли участие 12 добровольцев, которых разделили на две группы. Одну кормили сладким молочным коктейлем, а вторую — безвкусной смесью. После приёма пищи испытуемые обязательно проходили по два вида томографии.

Во время еды выброс дофамина — гормона, отвечающего за чувство насыщения — происходит дважды: первый случается во время пережёвывания пищи и влияет на желание поесть ещё, а второй — когда еда начинает перевариваться, и отвечает за чувство насыщения.

Как оказалось, если человеку нравится то, что он ест, то первая фаза выброса дофамина протекает значительно ярче второй и подавляет её. Соответственно, чувство насыщения приходит значительно позже из-за сильного желания поесть ещё вкусной еды.

По мнению учёных, именно двойной механизм выработки дофамина и может привести к перееданию, а впоследствии и к ожирению. Поэтому они советуют не забывать о мере во время трапезы.