Три человека погибли при пожаре в бараке в Хабаровске

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Три человека погибли при пожаре в бараке в Хабаровске

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Фото: © Vk.com/Гу-Мчс-России По-Хабаровскому-Краю

Три человека погибли при пожаре в деревянном бараке в Хабаровске, среди жертв — 13-летний подросток, сообщает ТАСС.

Пожар начался 29 декабря в двухэтажном восьмиквартирном доме барачного типа, потушить огонь удалось в ночь на 30 декабря.

— При пожаре мужчина и ребёнок 13 лет погибли, а женщина скончалась в карете скорой помощи. Три человека, из которых один ребёнок, получили травмы. После осмотра пострадавших медиками один мужчина госпитализирован, — говорится в сообщении МЧС.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. В доме проживало 16 человек.

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