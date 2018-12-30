Три человека погибли при пожаре в бараке в Хабаровске

Три человека погибли при пожаре в деревянном бараке в Хабаровске, среди жертв — 13-летний подросток, сообщает ТАСС.
Пожар начался 29 декабря в двухэтажном восьмиквартирном доме барачного типа, потушить огонь удалось в ночь на 30 декабря.
— При пожаре мужчина и ребёнок 13 лет погибли, а женщина скончалась в карете скорой помощи. Три человека, из которых один ребёнок, получили травмы. После осмотра пострадавших медиками один мужчина госпитализирован, — говорится в сообщении МЧС.
Площадь пожара составила 200 кв. метров. В доме проживало 16 человек.
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