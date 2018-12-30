Трамп заявил о "большом прогрессе" в переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры по торговой сделке с Китаем "продвигаются очень хорошо". Об этом он написал в "Твиттере" по итогам разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

— Если [сделка] будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса! — написал Трамп.

В середине декабря глава Белого дома уже намекал, что США в скором времени могут заключить с Китаем сделку по торговле, таким образом покончив со всеми прошлыми разногласиями.