Никаких балконов. В МЧС напомнили о правилах запуска фейерверков

Перед наступающим праздником МЧС призывает жителей и гостей столицы не запускать фейерверки из окон квартир, а также соблюдать несколько правил, которые могут сохранить жизнь и здоровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Не запускайте петарды и хлопушки из окон своего жилья. Устанавливайте на твёрдое покрытие, закрепляйте пиротехнику в снегу, желательно поглубже, чтобы исключить её опрокидывание, поскольку при опрокидывании залпы могут попасть на людей, — рассказал врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

Помимо того, для поджигания салютов рекомендуется использовать бенгальские огни. Во-первых, потому что у них холодный огонь и они не обжигают руки, а во-вторых, потому что они не тухнут на ветру, а значит, поджигать фитиль можно, не наклоняясь над ним, защищая от непогоды, а на вытянутой руке, что гораздо безопаснее.

После салюта же дайте пиротехнике немного остыть — около 15 минут. Это нужно делать для того, чтобы не стать жертвой случайного запуска. Затем пиротехнику стоит опустить в снег, чтобы намочить, и лишь после этого можно выбрасывать в мусор.

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