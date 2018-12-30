"Ждали инструкций?" Захарова рассказала о ситуации с "жалобой" Би-би-си

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что до конца рабочего дня 29 декабря от Би-би-си не поступало никаких жалоб по поводу утечки данных журналистов. Так она прокомментировала сообщение корпорации об обращении в российское дипведомство.

— В ДИП (департамент информации и печати) никто от Би-би-си не обращался: завкорпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Она также обратила внимание, что ей "регулярно пишут и звонят корреспонденты Би-би-си в Москве, когда им что-то нужно", однако уже несколько дней "не звонил никто".

— Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в "Таймс" списки "Спутника"? Лондон играет всё грязнее, — добавила она.

Напомним, ранее на pikabu.ru появился список с именами и фото 44 сотрудников московского бюро Би-би-си. Ссылку на него также разместил ряд российских ресурсов. Корпорация заявила, что попросила российские власти расследовать ситуацию.

При этом ещё раньше британская газета Times, подобно скандально известному порталу "Миротворец", опубликовала личные данные журналистов Sputnik вместе с их фотографиями.