Новейшие ЗРК "Витязь" поступят на вооружение ВКС в 2019 году

Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космических сил России в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Помимо "Витязей" в войска также поступят комплексы ЗРК С-400 "Триумф", первые образцы которых заступили на опытно-боевое дежурство лишь в декабре 2016 года, а также уникальный комплекс ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

При этом, как уточнили в ведомстве, в уходящем году С-400 и комплексы "Панцирь-С" уже встали на боевое дежурство в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.