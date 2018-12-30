"Википедия" назвала самые популярные статьи у россиян

Русскоязычная "Википедия" опубликовала список 100 самых популярных статей 2018 года. Безоговорочным лидером стал материал о чемпионате мира по футболу — его смотрели более 20 тысяч раз в день.

На втором месте — страница о президенте РФ Владимире Путине (12,7 тысячи просмотров в день). Статья о России разместилась на третьей строчке рейтинга (12,4 тысячи).

Также в десятке — материалы о президентских выборах в России в 2018 году, о Криштиану Роналду, Хабибе Нурмагомедове, видеохостинге YouTube, фильме "Мстители: Война бесконечности", музыканте Фредди Меркьюри. Замыкает топ-10 запрос "Список умерших в 2018 году".