"Треугольное НЛО" засняли очевидцы над военной базой США в Огайо

По словам очевидцев, невооружённым глазом рассмотреть детали летающего объекта невозможно из-за излучаемого "необычайно яркого света".

Американский уфолог-любитель заснял на видео светящийся объект треугольной формы неподалёку от военной базы США в штате Огайо. Об этом сообщает издание Express.

Автор видео отмечает, что "объект облетел окрестности минимум три раза", однако, несмотря на это, рассмотреть его не удалось из-за невероятно яркого света.

Пользователи Сети в комментариях сразу поспешили связать появление летающего объекта с инопланетянами или экспериментами на военной базе Райт-Паттерсон, возле которой всё и было снято. Некоторые даже заявили, что наблюдают подобное достаточно часто.

При этом более подкованные в уфологической теме участники дискуссии высказались за то, что объект — это обыкновенный дрон или мифический американский стратегический разведчик TR-3B, якобы обладающий сверхзвуковыми скоростями и возможностью совершать суборбитальные полёты и использующий стелс-технологии.

В пользу последнего аргумента приводится в пример видеозапись, на которой собрана целая подборка с появлением объектов идеальной треугольной формы с яркими фонарями по краям.

При этом в самом издании отмечают, что участившиеся случаи наблюдения TR-3B в небе — обычное явление среди охотников на НЛО, поскольку "крупные, тихие, чёрные треугольные объекты часто обнаруживаются ночью". Однако официальная позиция правительства отрицает существование подобных разработок.