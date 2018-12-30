Продажу алкоголя ограничивают в Москве до 8 января

С 30 декабря вступает в силу временное ограничение на продажу алкоголя в Москве. Продлится оно по 8 января и будет действовать в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Как ранее рассказывали в мэрии, запрет на продажу также коснётся соков и газировки в стеклянной таре любого объёма.

— Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений, — рассказал министр Правительства Москвы, глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.