Корабли Черноморского флота за год прошли расстояние в 15 "экваторов"

Уточняется, что корабли успешно выполнили задачи как в Чёрном, так и в Средиземном морях.

Корабли Черноморского флота прошли за год расстояние, в 15 раз превышающее длину экватора. Их экипажи находились в море более пяти тысяч ходовых суток, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

— В 2018 году наплаванность кораблей Черноморского флота превысила плановые показатели более чем в два раза. Кораблями пройдено около 330 тысяч морских миль (более 600 тысяч км), — говорится в сообщении.

Это связано с увеличением количества дальних походов, регулярной деятельностью кораблей и судов в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.