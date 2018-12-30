Названы лучшие новые сериалы уходящего года

Сайт-агрегатор Metacritic, специализирующийся на сборе и анализе отзывов зрителей, опубликовал список лучших сериалов, дебютировавших в 2018 году.

Первое место заняла "Моя гениальная подруга" — сериал, основанный на одноимённом произведении Элены Ферранте. Примечательно, что продюсером проекта выступил знаменитый итальянский режиссёр Паоло Соррентино.

Второй стала чёрная комедия "Барри" с Биллом Хейдером в главной роли. Это история о киллере-неудачнике, который неожиданно для себя находит своё истинное призвание не в убийстве людей, а на театральной сцене.

На третьем месте оказался драматический сериал "Убивая Еву", рассказывающий историю аналитика британской контрразведки MI5 Евы Поластри, которая охотится на наёмного убийцу Вилланель. Сериал основан на серии романов Люка Дженнингса, адаптированных актрисой Фиби Уоллер-Бридж.

Помимо этого, в топ-10 вошли "В свободном улёте", "Возвращение домой" с Джулией Робертс в главной роли, "Соболезную вашей утрате", "Конец *** мира", "Нарко: Мексика", "Телохранитель" и "Чёрная молния".