Появилось видео с места крушения вертолёта в Улан-Удэ

Видео с места крушения вертолёта "Робинсон" в Улан-Удэ опубликовал местный телеканал "Тивиком". На кадры попало сгоревшее воздушное судно.
Напомним, инцидент произошёл около 11 утра (6:00 мск). По словам очевидцев, сначала воздушное судно зависло в воздухе, а после упало и загорелось. По предварительным данным, в вертолёте было четыре человека, все они погибли. Телеканал уточняет, что на борту были известный в городе бизнесмен и три его друга.
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