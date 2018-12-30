Более 560 человек заразилось вирусом Эбола в ДР Конго

Число заразившихся лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, ещё 360 человек скончались, сообщили в Минздраве страны.

Так, с начала эпидемии зафиксировано 593 случая, из них 545 подтверждённых и 48 возможных.

Вирус Эбола впервые зафиксировали в 1976 году в Судане и Заире (нынешнем Конго). С тех пор вспышки случаются каждые несколько лет. Как ранее писал Лайф, новую эпидемию лихорадки зафиксировали в августе. Эпицентр вспышки находится в зоне вооружённого конфликта на границе с Руандой и Угандой.