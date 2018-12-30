Китайский аппарат "Чанъэ-4" заходит на посадку на обратной стороне Луны

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Китайский аппарат "Чанъэ-4" заходит на посадку на обратной стороне Луны

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С момента перехода зонда с земной орбиты на лунную специалисты дважды провели работы по уравновешиванию его орбиты.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны успешно вышел на заданную орбиту, где пройдёт его посадка на поверхность спутника Земли. Об этом сообщила пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA) и China Xinhua News.

— В 08:55 по пекинскому времени (03:55 мск) зонд "Чанъэ-4" успешно вышел на эллиптическую лунную орбиту с переселением 15 км (ближайшая к Луне точка орбиты её спутника) и апоселением (наиболее удалённая от центра Луны точка орбиты искусственного спутника) 100 км, — говорится в сообщении.

Как отмечается, с момента перехода зонда с земной орбиты на лунную специалисты CNSA дважды провели работы по уравновешиванию его орбиты и проверке связи между "Чанъэ-4" и спутником-ретранслятором "Цюэцяо". С его помощью будет производиться связь с Землёй.

Сотрудники управления также сообщили, что теперь команде предстоит "выбрать подходящее время для посадки зонда на обратную сторону Луны".

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