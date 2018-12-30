Поехали! У россиян начались десятидневные новогодние каникулы

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Поехали! У россиян начались десятидневные новогодние каникулы

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Гражданам напоминают, что первая рабочая неделя будет трёхдневной и что начнётся она 9 января.

У россиян начались десятидневные новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

— Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников — 9 января, — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что первая рабочая неделя для большинства граждан будет трёхдневной. Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.

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