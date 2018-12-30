Водитель и двое детей погибли при ДТП под Новосибирском

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Водитель и двое детей погибли при ДТП под Новосибирском

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Patrol.

В Карасукском районе Новосибирской области погибло три человека, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

— Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигаясь в сторону Карасука, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Patrol, — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров ВАЗа трёх и 15 лет. Женщина за рулём Nissan Patrol и трёхлетний ребёнок, находившийся с ней, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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