В Хабаровском крае семьям погибших под лавиной горняков выплатят по 1 млн рублей

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В Хабаровском крае семьям погибших под лавиной горняков выплатят по 1 млн рублей

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Фото: © Flickr/yashima

Утром 29 декабря в посёлке Многовершинный сошло несколько снежных лавин. Под снегом оказались 10 человек.

Власти Хабаровского края выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших под лавиной горняков, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Фургал.

— Было принято решение об оказании финансовой помощи. Семьям погибших горняков будет перечислено по одному миллиону рублей, — сказал Фургал.

Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин, в результате чего под снегом оказалось 10 человек, из которых погибли двое.

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