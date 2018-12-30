В Хабаровском крае семьям погибших под лавиной горняков выплатят по 1 млн рублей

Власти Хабаровского края выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших под лавиной горняков, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Фургал.
— Было принято решение об оказании финансовой помощи. Семьям погибших горняков будет перечислено по одному миллиону рублей, — сказал Фургал.
Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин, в результате чего под снегом оказалось 10 человек, из которых погибли двое.
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