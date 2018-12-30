Московские городские службы перешли на усиленный режим работы

К работе на тепловых, электрических, газовых и других сетях может быть привлечено 1290 бригад.

Все службы городского хозяйства Москвы перешли на усиленный, круглосуточный режим работы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

— Мэром города Сергеем Семёновичем Собяниным поставлена задача: обеспечить штатную, безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы, комфортные и безопасные условия отдыха москвичей в новогодние и рождественские праздники, — сказал Бирюков.

Он отметил, что для ликвидации возможных нештатных ситуаций в жилом фонде, на тепловых, электрических, газовых и других сетях готовы к работе 1290 бригад.

Вице-мэр подчеркнул, что на случай возможных чрезвычайных ситуаций сформирована команда и средства в составе более 500 единиц пожарно-спасательной техники, а также 10 вертолётов и более 1,6 тысячи человек личного состава.