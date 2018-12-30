В Улан-Удэ после крушения вертолёта возбуждено уголовное дело

Расследование будет проводиться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем гибель двух и более лиц.

В Улан-Удэ после гибели четырёх человек при крушении вертолёта возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

— В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту авиационной катастрофы вертолёта AgustaWestland AW119 Koala, — говорится в сообщении.

Как отмечается, дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем гибель двух и более лиц. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, утром 30 декабря вертолёт "Робинсон" разбился во время взлёта. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.