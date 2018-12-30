Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства активистки Гандзюк

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой. При этом раскрывать данные он отказался.
— Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю, — заявил Луценко украинским СМИ.
Как уже сообщал Лайф, советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, однако 4 ноября скончалась.
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