Умер поэт-песенник Норман Гимбел, написавший хит Killing Me Softly

Оригинальную версию композиции исполнила легендарная фолк-певица Лори Либерман в 1971 году.

На 92-м году жизни умер поэт и автор слов песни Killing Me Softly with His Song Норман Гимбел. Об этом сообщает Long Island Music Hall of Fame.

Поэт скончался в своём доме в Монтесито, Калифорния, 19 декабря. О его кончине сообщил сын усопшего Тони.

Композицию Killing Me Softly with His Song Гимбел записал в 1971 году совместно с фолк-певицей Лори Либерман.

Песню не раз перепевали различные исполнители. Самые известные версии выпустили соул-певица Роберта Флак и хип-хоп коллектив Fugees.

Гимбел разделил премию "Оскар" с композитором Дэвидом Широм за песню It Goes Like It Goes, вошедшую в саундтрек к фильму "Норма Рей" 1979 года.

Помимо этого, Гимбел написал лирику к композиции Girl From Ipanema, которую исполнили Астрид Джилберто и Стэн Гетц. В 1965 году песня была удостоена премии "Грэмми".