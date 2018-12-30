Абэ надеется "предметно" обсудить с Путиным мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что они с президентом РФ Владимиром Путиным "предметно" обсудят вопрос о заключении мирного договора между Москвой и Токио на встрече в январе.
— Президент Путин демонстрирует серьёзную решимость подписать мирный договор, — приводит слова Абэ агентство "Киодо".
Как уже сообщал Лайф, Синдзо Абэ заявлял, что твёрдо намерен заключить мирный договор с Россией и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений. Ранее в Кремле сообщили, что Москва и Токио обсуждают возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 21 января, однако окончательного решения пока нет.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени