При заходе на посадку. Стали известны подробности крушения вертолёта в Улан-Удэ

Вертолёт, который рухнул в районе Верхней Берёзовки в Улан-Удэ, разбился во время захода на посадку. Как поясняет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, он вернулся в столицу Бурятии из-за неудачи с посадкой в запланированном пункте назначения.

— Вертолёт Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в г. Улан-Удэ и заходе на посадку вертолёт потерпел крушение, — поясняют в надзорном ведомстве.

Как уже сообщал Лайф, в районе Верхней Берёзовки потерпел крушение вертолёт. Жертвами стали четыре человека. СКР возбудил уголовное дело. Лайф публиковал видео с места ЧП.