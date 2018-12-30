При заходе на посадку. Стали известны подробности крушения вертолёта в Улан-Удэ

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При заходе на посадку. Стали известны подробности крушения вертолёта в Улан-Удэ

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Фото: Glavny.tv

Вертолёт, который рухнул в районе Верхней Берёзовки в Улан-Удэ, разбился во время захода на посадку. Как поясняет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, он вернулся в столицу Бурятии из-за неудачи с посадкой в запланированном пункте назначения.

— Вертолёт Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в г. Улан-Удэ и заходе на посадку вертолёт потерпел крушение, — поясняют в надзорном ведомстве.

Как уже сообщал Лайф, в районе Верхней Берёзовки потерпел крушение вертолёт. Жертвами стали четыре человека. СКР возбудил уголовное дело. Лайф публиковал видео с места ЧП.

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