Более 1,5 миллиона доз. В Екатеринбурге изъяли крупную партию "синтетики"

Правоохранители нашли сначала 70 килограммов, а чуть позже в тайнике ещё 15 килограммов наркотиков.

В Екатеринбурге полиция пресекла крупнейший за последние годы канал поставки синтетических наркотиков. Об этом сказал Лайфу пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. В ходе спецоперации правоохранители изъяли 85 килограммов опасного зелья на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.

Сейчас на причастность к криминальным схемам отрабатывается 26-летний житель Екатеринбурга, начальник отдела продаж одной из коммерческих структур города. Перевозку запрещённых препаратов на территорию Свердловской области злоумышленник осуществлял из Москвы, используя услуги частного извоза.

Наркотики он хранил на съёмных квартирах в специально приобретённых для конспирации бытовых приборах, а потом перевозил для дальнейшего хранения и сбыта на склад в районе Елизаветинского шоссе в Екатеринбурге.

При осмотре места происшествия правоохранители нашли сначала 70 килограммов, а чуть позже в лесополосе микрорайона Уктус, в тайнике — ещё 15 килограммов смертельной "синтетики".

— Экспертиза показала, что изъятое является высококонцентрированным наркотическим средством, предназначенным для производства курительных смесей, — сообщил полковник Горелых.

Конфискованных 85 килограммов хватило бы, чтобы приготовить более полутора миллиона доз для зависимых людей. Реализовывать смертельный товар злоумышленник планировал на всём Урало-Сибирском регионе. Предполагаемый владелец наркохранилища также арестован. Он будет находиться под стражей до итогов судебного разбирательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере". Наказание предусматривает 20 лет лишения свободы.

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