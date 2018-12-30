Напавший на рэпера Птаху отпущен под подписку о невыезде

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина в компании с неизвестными напал на артиста с бейсбольной битой.

Одного из нападавших на Давида Нуриева, известного как рэпер Птаха, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Вертиков Н.Ю. отпущен из полиции под подписку о невыезде, — говорится в сообщении.

Источник подтвердил, что подозреваемый в компании неизвестных напал на Нуриева с бейсбольной битой и оружием, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

Как ранее Лайф писал, рэпера Птаху в центре Москвы избил другой рэп-исполнитель — Obe 1 Kanobe. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.