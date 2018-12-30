Напавший на рэпера Птаху отпущен под подписку о невыезде

Одного из нападавших на Давида Нуриева, известного как рэпер Птаха, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Вертиков Н.Ю. отпущен из полиции под подписку о невыезде, — говорится в сообщении.
Источник подтвердил, что подозреваемый в компании неизвестных напал на Нуриева с бейсбольной битой и оружием, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.
Как ранее Лайф писал, рэпера Птаху в центре Москвы избил другой рэп-исполнитель — Obe 1 Kanobe. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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