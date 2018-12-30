Исчезла неделю назад. Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar

По данным ряда СМИ, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и мошенничество.

Полицейские задержали попутчика директора двух столичных ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, которого она подвозила через сервис Blablacar от Москвы до Тулы. Во время этой поездки женщина пропала и больше не выходила на связь.

— Попутчик И. Ахматовой задержан. Его допрашивают, — сообщает агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ряда СМИ, Ахматова — директор двух московских ресторанов Burger King. Её же попутчик был ранее судим за изнасилование и мошенничество. Женщина не выходит на связь с 23 декабря. Её "ауди" нашли возле торгового центра в Ярославской области.