Трамп разоблачил "величайший обман" в истории политики США

Президент США Дональд Трамп рассказал о "величайшем обмане" в истории американской политики. Своё разоблачение американский лидер опубликовал в своём "твиттере".
— Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики, — написал Трамп.
По его мнению, Минюст США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, которое должно было помочь Хиллари Клинтон победить на выборах в 2016 году.
Ранее Трамп назвал партию демократов ответственной за гибель детей на границе США.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени