Трамп разоблачил "величайший обман" в истории политики США

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Трамп разоблачил "величайший обман" в истории политики США

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Американский лидер рассказал, что Минюст и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование о "вмешательстве" России.

Президент США Дональд Трамп рассказал о "величайшем обмане" в истории американской политики. Своё разоблачение американский лидер опубликовал в своём "твиттере".

— Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики, — написал Трамп.

По его мнению, Минюст США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, которое должно было помочь Хиллари Клинтон победить на выборах в 2016 году.

Ранее Трамп назвал партию демократов ответственной за гибель детей на границе США.

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