В Башкирии мать убила двух маленьких детей, пока муж был на работе

Трагедия случилась, когда отец детей отсутствовал дома. Жертвам было всего два года и одиннадцать лет.

В Башкирии мать расправилась с двумя детьми в возрасте двух и одиннадцати лет. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по республике.

— Проведёнными следственными действиями установлено, что женщина совершила убийство своих детей, после чего попыталась поджечь дом, оставшись внутри, — сообщают следователи.

Женщина расправилась с детьми, пока её муж был на работе. Когда он вернулся, то увидел, что его дом горит, и успел вывести жену из здания. Данных о состоянии подозреваемой пока нет.

Следователи опрашивают свидетелей и близких детей, а также выясняют, в каких условиях проживала семья.