Даже в "жёлтых жилетах". Тысячи сербов вышли на акцию протеста в Белграде

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Даже в "жёлтых жилетах". Тысячи сербов вышли на акцию протеста в Белграде

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Фото © Twitter/@tamodaleko
Они выступили против изменений пенсионного законодательства под лозунгом "Грабёж пенсионеров — это не реформа".

В Белграде несколько тысяч протестующих, многие из которых пришли в жёлтых жилетах, выступили против изменений пенсионного законодательства. Демонстрация под лозунгами "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда" и "Грабёж пенсионеров — это не реформа" началась у Белградского университета, а затем двинулась по улицам города. Полиция в акцию не вмешивалась.

Организаторы протеста заявили, что следующая демонстрация будет 6 января. Самая крупная акция протеста запланирована на 16 января, годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.

Протесты "жёлтых жилетов" начались в Сербии ещё 23 декабря. Манифестанты обвинили правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича.

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