Даже в "жёлтых жилетах". Тысячи сербов вышли на акцию протеста в Белграде

Они выступили против изменений пенсионного законодательства под лозунгом "Грабёж пенсионеров — это не реформа".

В Белграде несколько тысяч протестующих, многие из которых пришли в жёлтых жилетах, выступили против изменений пенсионного законодательства. Демонстрация под лозунгами "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда" и "Грабёж пенсионеров — это не реформа" началась у Белградского университета, а затем двинулась по улицам города. Полиция в акцию не вмешивалась.

VIDEO SNIMAK POSVECUJEM NASEM OLIVERU IVANOVICU,OLIVERE ZNAMO DA SI MEDJU ANDJELIMA I DA NAS GLEDAS!



Dragi Olivere Ivanovicu,necemo stati dok se ne sazna nalogodavac i izvrsilac tvoje likvidacije!

Veceras je ulicama Beograda setalo 70.000 postenih,casnih ljudi!

ZIVIS OLIVERE! pic.twitter.com/1JDAdBfEGm — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) December 29, 2018

Организаторы протеста заявили, что следующая демонстрация будет 6 января. Самая крупная акция протеста запланирована на 16 января, годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.

Протесты "жёлтых жилетов" начались в Сербии ещё 23 декабря. Манифестанты обвинили правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича.