Помечтали. В "Нафтогазе" назвали сумму финансовых претензий к "Газпрому"

Украинская компания даже мечтает об аресте акций компаний, владеющих "Северным потоком — 2".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому". Так, он утверждает, что украинская компания намерена отсудить у российской 2,1 млрд долларов, о чём и пишет в своей статье для "Экономической правды".

Более того, он поделился мечтами арестовать активы российского концерна в Европе. В частности, речь идёт об акциях компаний, которые владеют "Северным потоком" и "Северным потоком — 2".

Как уже сообщал Лайф, феврале 2017 года арбитраж Стокгольма постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,637 млрд по делу о транзите газа через территорию Незалежной. С учётом взаимозачёта требований сумма сократилась до $2,56 миллиарда. Позже российская госкорпорация подала апелляцию, расторгла все контракты с Киевом и добилась приостановки исполнения решения арбитража.