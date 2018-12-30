СК возбудил дело после массового ДТП в ХМАО, где погибло шесть человек

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СК возбудил дело после массового ДТП в ХМАО, где погибло шесть человек

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Фото: © VK/ Это Юганск, детка! Нефтеюганск

Следователи завершили осмотр места происшествия и занимаются поиском очевидцев аварии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой аварии с вахтовым автобусом в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

— По факту ДТП с вахтовым автобусом в Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия и занимаются поиском очевидцев аварии, у которых могут также быть записи с видеорегистраторов.

Напомним, погибло шесть человек и ещё 18 пострадали. В региональном управлении МВД России сообщили, что причиной ДТП стал выезд бензовоза на полосу встречного движения.

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