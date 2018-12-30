В вагонах и на эскалаторах. В метро покажут новогоднее поздравление Путина

В московском метро впервые будут транслировать новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина. Его покажут на девяти тысячах экранах в 1820 вагонах поездов. Традиционную речь лидера страны можно будет услышать и на эскалаторах подземки. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

— Пассажиры, которые пользуются бесплатным Wi-Fi в метрополитене, также получат возможность увидеть выступления. За 15 минут до Нового года в сети MT_FREE отключится реклама при авторизации, а пользователи попадут на специальную поздравительную страницу, — поясняется в сообщении столичной мэрии.

Также пассажиры смогут увидеть и услышать поздравление от московского градоначальника Сергея Собянина.

Стоит напомнить о работе метро и МЦК в Новый год. Пассажиры смогут пользоваться транспортом всю ночь. Интервалы движения поездов подземки составят от 3,5 до 15 минут.