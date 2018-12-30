Россия открыта к диалогу. Путин поздравил Трампа с новогодними праздниками

Читайте также

Россия открыта к диалогу. Путин поздравил Трампа с новогодними праздниками

28

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру США Дональду Трампу в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня, — говорится в сообщении Кремля.

Глава государства также подчёркивает, что отношения Москвы и Вашингтона — важнейший фактор обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×