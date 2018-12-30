Россия открыта к диалогу. Путин поздравил Трампа с новогодними праздниками

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру США Дональду Трампу в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня, — говорится в сообщении Кремля.
Глава государства также подчёркивает, что отношения Москвы и Вашингтона — важнейший фактор обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.
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