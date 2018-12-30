Рабочие и парикмахеры. Названы самые востребованные профессии в России

Также вакансий в сфере услуг становится всё больше на фоне роста населения больших городов.

По итогам уходящего года эксперты HeadHunter выяснили, что проще всего устроиться на работу могли россияне, которые трудятся в сфере продаж, почти треть предложений пришлось на их долю. Об этом сообщает "Российская газета".

На втором месте в списке самых востребованных профессий в России рабочие специальности и вакансии из сферы услуг — парикмахеры, официанты, бармены и администраторы. На третьем месте сотрудники индустрии информационных технологий.

Высокий спрос на "синих воротничков" связан с внедрением нового оборудования. Также вакансий в сфере услуг становится всё больше на фоне роста населения больших городов. В банковской сфере и страховании, напротив, наблюдается падение спроса на квалифицированных сотрудников.

Помимо всего, зафиксировано снижение конкуренции между соискателями. Так, по итогам года соотношение количества вакансий и поданных резюме составило 5,7.

Ранее эксперты выяснили, какие профессии будут наиболее востребованы в 2019 году.