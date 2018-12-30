Путин поздравил Меркель, выразив надежду на продолжение сотрудничества стран

Читайте также

Путин поздравил Меркель, выразив надежду на продолжение сотрудничества стран

284

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский лидер надеется на совместную успешную реализацию общих крупных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования.

Президент России Владимир Путин поздравил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель и выразил надежду на дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Российский лидер, отметив наличие весьма значительного опыта сотрудничества между двумя странами в различных областях, выразил надежду на продолжение совместной работы, — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что надеется на совместную успешную реализацию общих крупных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования.

По его мнению, взаимодействие России и Германии имеет большое значение для всего европейского сообщества.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×