Путин поздравил Меркель, выразив надежду на продолжение сотрудничества стран

Президент России Владимир Путин поздравил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель и выразил надежду на дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
— Российский лидер, отметив наличие весьма значительного опыта сотрудничества между двумя странами в различных областях, выразил надежду на продолжение совместной работы, — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что надеется на совместную успешную реализацию общих крупных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования.
По его мнению, взаимодействие России и Германии имеет большое значение для всего европейского сообщества.
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