Путин поздравил с Новым годом Елизавету II и Терезу Мэй, пожелав им здоровья

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на имя королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер страны пожелал им и членам их семей крепкого здоровья, успехов и счастья. Кроме того, глава государства обратился к британскому народу, пожелав ему благополучия и процветания.

Сегодня Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.