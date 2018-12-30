Путин поздравил с Новым годом Елизавету II и Терезу Мэй, пожелав им здоровья

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Путин поздравил с Новым годом Елизавету II и Терезу Мэй, пожелав им здоровья

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на имя королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер страны пожелал им и членам их семей крепкого здоровья, успехов и счастья. Кроме того, глава государства обратился к британскому народу, пожелав ему благополучия и процветания.

Сегодня Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

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